В Петербурге ожидаются теплые выходные

В Петербурге ожидаются теплые выходные
Снега на грядущих выходных синоптики не прогнозируют. Фото: pixabay.com

В ближайшие два дня погода в Северной столице смягчится, столбик термометра поднимется до 8 градусов выше ноля.

Как сообщается на официальном портале Северо-Западного Гидрометцентра, в субботу, 9 ноября, на территории Петербурга не ожидается существенных осадков. Ночью и утром возможно появление тумана. Днем юго-восточный и южный ветер прогреет воздух до +5 градусов. Атмосферное давление будет снижаться в течение дня.

В воскресенье, 10 ноября, потеплеет на три градуса. Ожидается, что максимальная дневная температура составит +8 градусов. Направление ветра останется южным и юго-восточным, атмосферное давление продолжит снижаться. В то же время, в воскресенье возможны осадки в небольшом количестве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшая ночь выдалась самой холодной в Санкт-Петербурге за осень.

гидрометцентр ноябрь погода потепление санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители намыва на Васильевском запустили видео-челлендж о проблемах
Житель Волосовского района напал на охранника с ножом после скандала в магазине
В Петербурге ожидаются теплые выходные
Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит»
Больше всего российских врачей сократили в скорой помощи
В Петербурге выступит легендарная рок-группа Iron Maiden
Собачников предупредили о раскиданной у забор рядом с СКК отраве
Эксперты озвучили способы узнать настоящий пробег автомобиля