В Петербурге ожидаются теплые выходные

В ближайшие два дня погода в Северной столице смягчится, столбик термометра поднимется до 8 градусов выше ноля.

Как сообщается на официальном портале Северо-Западного Гидрометцентра, в субботу, 9 ноября, на территории Петербурга не ожидается существенных осадков. Ночью и утром возможно появление тумана. Днем юго-восточный и южный ветер прогреет воздух до +5 градусов. Атмосферное давление будет снижаться в течение дня.

В воскресенье, 10 ноября, потеплеет на три градуса. Ожидается, что максимальная дневная температура составит +8 градусов. Направление ветра останется южным и юго-восточным, атмосферное давление продолжит снижаться. В то же время, в воскресенье возможны осадки в небольшом количестве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшая ночь выдалась самой холодной в Санкт-Петербурге за осень.