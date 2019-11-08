Во Всеволожском районе открыли новую школу и амбулаторию

Во Всеволожском районе открыли новую школу и амбулаторию
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти появились новые школа и амбулатория. Их построили в рамках программы «Современное образование Ленобласти». Губернатор Александр Дрозденко проверил результаты строительных работ.

Как сообщают в областном правительстве, реновацию провели в школе, являющейся филиалом Агалатовского центра образования, расположенного в д. Вартемяги. Последний ремонт в учреждении проводили более 50 лет назад — в 1964 году.

Также в Буграх состоялось открытие новой детской амбулатории на улице Шоссейной. Объект рассчитан на прием 50 человек в смену.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось во Всеволожске.

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