В Нижнем Новгороде трое таксистов до смерти избили клиента

В Нижнем Новгороде трое таксистов до смерти избили клиента
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Трое водителей такси в Нижнем Новгороде напали на пассажира из-за его отказа платить. Избитый мужчина скончался от сердечного приступа.

Инцидент произошел в четверг, 7 ноября. Между таксистами и 37-летним жителем Нижнего Новгорода произошел конфликт. Причиной ссоры стал отказ клиента оплачивать поездку после её завершения. Водитель нажал тревожную кнопку, после чего на помощь к нему подъехали двое коллег.

Втроем таксисты накинулись на недобросовестного клиента, и он скоропостижно скончался на месте происшествия. Однако причиной смерти стали не побои, а сердечный приступ, пишет ТАСС. Одного из водителей задержали и доставили в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Петербурга оказался в больнице после драки с таксистом. Конфликт произошел на проспекте Авиаконструкторов.

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