Сотрудники ГИБДД устроили погоню за иномаркой в Мурино

Полицейские подошли к водителю Forda, чтобы проверить документы. Однако мужчина отказался предоставлять данные и, вдавив педаль газа, попытался скрыться от стражей порядка.

Инцидент произошел вечером вторника, 5 ноября, в Мурино. 38-летний мужчина за рулем иномарки вынудил сотрудников правоохранительных органов броситься в погоню, после того как на требование предъявить документы уехал в сторону Токсовского тоннеля.

Сотрудники ГИБДД преследовали нарушителя до Нового Девяткино, где его удалось задержать. Выяснилось, что права злоумышленника давно недействительны, а иномарка находится в федеральном розыске с 21 октября этого года.

Как рассказали в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» «Вконтакте» автомобиль, который хотели отправить на разборку в Ленобласть, принадлежал жителю Москвы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд помиловал водителя, прокатившего полицейского на капоте автомобиля.