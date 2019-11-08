Водителя, прокатившего на капоте сотрудника полиции, не стали судить

Водителя, прокатившего на капоте сотрудника полиции, не стали судить
Суд учел, что Гамзов впервые привлекается к уголовной ответственности, не представляет опасности для окружающих и возместил причиненный сотрудникам полиции ущерб. Фото: pixabay.com

Суд Пушкинского района прекратил уголовное дело в отношении автомобилиста, который сбил и прокатил на капоте своего Hyundai полицейского.

О прекращении уголовного преследования Никиты Гамзова стало известно в пятницу, 8 ноября. Инцидент произошел 24 августа текущего года. Владелец легковушки Hyundai находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Когда к нему подошел сотрудник ГИБДД с просьбой предоставить документы, Гамзов отреагировал агрессивно, сбив полицейского с ног.

Нарушитель прокатил пострадавшего около сотни метров. Кроме того, несколько ударов досталось напарнице стража порядка — дежурному участковому.

Раскаявшийся Гамзов извинился перед пострадавшими и возместил причиненный ущерб, в связи с чем суд постановил прекратить уголовное дело.

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