«Яндекс. Такси» влетел в здание на пресечении Старо-Петергофского и Рижского

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель влетел в дом. На участке образовался затор.

ДТП произошло сегодня, 8 ноября, на пресечении Старо-Петергофского и Рижского проспектов. На опубликованных снимках в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что вторым участником аварии стала белая легковушка Kia. Машина стоит прямо посреди перекрестка.

«Затор со стороны Нарвской», — предупредил автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовой аварии на Смольной набережной. На участке собрался «паровозик». О четырех участниках рассказали в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Пользователи отметили, что ДТП не мешает проезду.