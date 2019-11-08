В Петербурге стартовал международный фестиваль Digital Opera 2.0

В Петербурге стартовал международный фестиваль Digital Opera 2.0
Digital Opera 2.0. Кадр видео YouTube

В Петербурге стартовал Международный фестиваль «Digital Opera 2.0. Опера цифровой эпохи».

Фестиваль проходит на нескольких площадках — киноцентр «Родина», в Эрмитажном и Михайловском театрах.

9 и 10 ноября в киноцентре «Родина» состоятся и digital-показы оперных постановок.

В Эрмитажном театре 9 и 10 ноября пройдет конкурс современных мультимедиа-художников. В его рамках специалисты превратят классические декорации художников XVIII века Гонзага, Валериани, Галли-Биббиена в цифровые спектакли. Закрытие фестиваля «Digital OPERA 2.0» на сцене Михайловского театра соберет на Мультимедийное представление именитых и молодых оперных исполнителей «Digital GALA. Сториз мировой оперы в двух актах». В частности, в 3D пространстве зазвучат Альбина Шагимуратова, Рикардо Масси, Татьяна Мельниченко, Валенитна Нафорницэ, Олеся Петрова, Александр Маркеев, Борис Пинхасович).

Посещение мероприятий фестиваля свободное, по предварительной регистрации на сайте события.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге пройдет VIII Международный культурный форум.

Digital Opera 2.0 культура фестивали
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