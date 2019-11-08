Директор корпоративного управления Ростеха подала иск на пользователя «ВКонтакте» из-за статьи о краже

К производству иск пока не принят. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

К производству иск пока не принят. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Красносельский районный суд зарегистрировал иск статс-секретаря и директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению Ростеха Аллы Лалетиной к пользователю соцсети «ВКонтакте» Александру Овчинникову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Истец утверждает в социальной сети “ВКонтакте” пользователем “Овчинников Александр” была размещена информация в отношении Лалетиной Аллы Сергеевны: “Главу департамента “Ростеха” обвиняют в краже коллекционного вина на 1 миллион долларов”, сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Алла Лалетина просит признать несоответствующим действительности, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию опубликованный текст.

Требований материального характера к ответчику не предъявляется. К производству иск пока не принят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд Красногвардейского района отказал в участии в выборах в муниципалитет «Ржевка» самовыдвиженке Олесе Буятановой. Причиной стала ее публикация на своей страничка в социальной сети «ВКонтакте». Кандидатка опубликовала текст, в котором рассказала об участии в выборах и написала хэштег с просьбой голосовать за ее кандидатуру.