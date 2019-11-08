На Старо-Петергофском проспекте перевернулся Ford

На Старо-Петергофском проспекте перевернулся Ford
Перевернутый автомобиль лежал прямо на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 8 ноября в Адмиралтейской районе произошло ДТП, в результате которого перевернулся Ford Kuga.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Старо-Петергофском проспекте. По словам свидетелей произошедшего, перевернутый автомобиль лежал прямо на трамвайных путях.

«На Старо-Петергофском на крышу перевернулся Форд Куга», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 8 ноября в Адмиралтейском районе произошло ДТП, в результате которого иномарка оказалась разбита вдребезги. Автомобиль встал прямо на трамвайных путях. На место происшествия прибыли сотрудники аварийной службы.

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