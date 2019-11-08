На Лиговском Mercedes столкнулся с полицейской машиной

Вечером во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки Mercedes и полицейской машины.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении Лиговского проспекта и Курской улицы. Машины столкнулись прямо на пешеходном переходе.

«Авария с участием автомобиля полиции и Мерседеса на Лиговском 199, где пересечение с Курской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в результате ДТП образовалась пробка по Лиговскому проспекту в сторону Обводного канала.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 8 ноября в Адмиралтейском районе произошло ДТП, в результате которого иномарка оказалась разбита вдребезги. Автомобиль встал прямо на трамвайных путях.