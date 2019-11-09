Число сотрудников «Ленты» в Петербурге с отравлением достигло 100 человек

Число сотрудников «Ленты» в Петербурге с отравлением достигло 100 человек
Более 30 человек госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Фото: Baltphoto

Число сотрудников ретейлера «Лента» в Петербурге, обратившихся за медицинской помощью с подозрением на отравление, превысило 100 человек.

Более 30 человек госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.

В настоящее время за их состоянием следят медики. Их состояние оценивается, как стабильное, сообщили в компании.

Массовым отравлением сотрудников центрального офиса «Ленты» заинтересовалась прокуратура.

После массового отравления Управление Роспотребнадзора по Петербургу решило провести эпидемиологическое расследование. В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не соблюдаются температурный режим и сроки хранения продуктов, мясо не имеет маркировки, отсутствуют медкнижки у сотрудников и т.д. Роспотребнадзор обследовал работников пищеблока и организовал дезинфекционные мероприятия. Составлен протокол о приостановлении деятельности столовой. Материалы направлены в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что меньше чем за сутки в Петербурге госпитализировали 13 сотрудников центрального офиса «Ленты». Работников массово настигла острая кишечная инфекция.

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