Власти России установили размеры пособий по безработице на 2020 год

Пособие по безработице в следующем году останется на уровне этого года. Фото: pixabay

Пособие по безработице в следующем году останется на уровне этого года. Фото: pixabay

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому пособие по безработице в стране в следующем году останется на уровне этого года: от 1,5 тысяч до 8 тысяч рублей или до 11,3 рублей для людей предпенсионного возраста.

Согласно соответствующему проекту постановления Минтруда, который опубликован на портале нормативно-правовых актов, в ближайшие три года на пособия по безработице будет выделено по 54,3 млрд рублей.

В текущем году пособие по безработице было увеличено впервые за десять лет. Размер минимального пособия поднялся до 850 до 1,5 тысяч рублей, а максимального — с 4,9 тысяч до 8 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд предложил изменить условия выплаты детских пособий.