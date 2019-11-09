Valio намерена приобрести молочный завод в Ленобласти

Финская компания Valio может выкупить часть и стать совладельцем ООО «Галактика», являющегося одним из крупнейших производителей молочной продукции в регионе.

Как сообщает РБК, ссылаясь на свои источники, «Галактика» рассматривает возможность привлечь в свое производство «якорного» бизнес-партнера.

Планы компаний пока не подтверждены официально. Глава ГК «Галактика» Игорь Дю заявляет, что переговоры с Valio о совместном производстве ведутся еще с начала существования «Галактики»,

В Valio отметили, что в России для них главным объектов для инвестиций является завод в Московской области. Сейчас Valio думает каким образом можно расширить свой бизнес, но каких-либо определенных решений пока не было.

Стоимость «Галактики» оценивается в 1,3 млрд рублей. Производство было создано на базе Гатчинского молочного завода в 2009 году. Завод производит до 400 тысяч тонн молока ежегодно. В прошлом году выручка предприятия составила 5 млрд рублей, а прибыль — 84 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хотят обанкротить крупный завод.