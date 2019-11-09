В Янино-1 злоумышленник пробрался в квартиру и вынес $15 и мобильник

Во Всеволожском районе Ленинградской области местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже мобильного телефона и налички.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция получила сообщение о квартирной краже в доме 13 по Новой улице в деревне Янино-1. Заявительница рассказала правоохранителям, что кто-то пробрался в ее квартиру и похитил мобильный телефон и $15, сообщили в правоохранительных органах.

Пострадавшая оценила общую сумму ущерба в 18,6 тысяч рублей. По факту кражи сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на квартире у петербуржца нашли около 3 тысяч пакетов для наркотиков. На квартире у него было найдено более 2 тыс. 800 полиэтиленовых пакетов, 13 рулонов изоляционной ленты, магниты и резиновые перчатки.