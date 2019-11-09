Жители России забрали из Сбербанка 79 млрд рублей за октябрь

За минувший месяц отток средств россиян со счетов Сбербанка составил порядка 79 млрд рублей, следует из отчетности за девять месяцев текущего года, который опубликованы на сайте Сбербанка.
В опубликованном документе говорится, что за это время уменьшение составило 0,6%. Таким образом, на текущий день Сбербанк хранит более 13 трлн рублей граждан России.
Причиной сокращения средств на счетах Сбербанк называет смягчение монетарной политики, снижение ключевой ставки ЦБ, замедление инфляции в стране, а также оптимизацию стоимости клиентских средств в банке.
Рост средств в Сбербанке с начала года составил не более 0,2%, при это доля Сбербанк уменьшилась на 1,2% до 43,9%.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк снизил ставки по потеке на покупку жилья в новостройках.