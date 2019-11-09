Жители России забрали из Сбербанка 79 млрд рублей за октябрь

Жители России забрали из Сбербанка 79 млрд рублей за октябрь
"Сбербанк". Фото: Baltphoto

За минувший месяц отток средств россиян со счетов Сбербанка составил порядка 79 млрд рублей, следует из отчетности за девять месяцев текущего года, который опубликованы на сайте Сбербанка.

В опубликованном документе говорится, что за это время уменьшение составило 0,6%. Таким образом, на текущий день Сбербанк хранит более 13 трлн рублей граждан России.

Причиной сокращения средств на счетах Сбербанк называет смягчение монетарной политики, снижение ключевой ставки ЦБ, замедление инфляции в стране, а также оптимизацию стоимости клиентских средств в банке.

Рост средств в Сбербанке с начала года составил не более 0,2%, при это доля Сбербанк уменьшилась на 1,2% до 43,9%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк снизил ставки по потеке на покупку жилья в новостройках.

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