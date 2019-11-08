Сбербанк снизил ставки по потеке на покупку жилья в новостройках

Сбербанк снизил процентную ставку по ипотеке на покупку квартир в новостройках до 7,1%. Фото: pixabay

Сбербанк снизил процентную ставку по ипотеке на покупку квартир в новостройках до 7,1%. Фото: pixabay

С 8 ноября Сбербанк снижает процентную ставку по ипотеке на покупку недвижимости в новостройках до 7,1%. Ранее эта ставка составляла 7,3%.

Теперь, в случае, если срок ипотечного кредитования составляет до семи лет, то скидка на процентную ставку по ипотеке составляет 2,2%, увеличившись на 0,2%.

Скидка на 1% предоставляется банком на ипотеку сроком от 12 до 30 лет, а на ипотеку сроком от 7 до 12 лет она составит 1,5%.

Процентная ставка снижается в рамках программы субсидирования с застройщиками. Новые условия вступают в силу с пятницы, 8 ноября.

Зарплатные клиенты сразу получат минимальную процентную ставку по ипотечному кредитованию на приобретение квартир в новостройках- 7,1%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк запускает ипотеку со ставкой 1%.