На Дальневосточном открыли памятник Даниилу Гранину

В Невском районе Северной столицы появился памятник писателю Даниилу Гранину. Монумент установили у дома №6 на Дальневосточном проспекте.

Официальное открытие памятника пройдет на следующей неделе, 15 ноября, во время VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Как сообщает «Коммерсант», скульптуру водрузили на постамент в ночь на субботу, 9 ноября.

Проект монумента выбирали в рамках конкурса. Памятник создал скульптор Евгений Бурков. Высота фигуры составляет 2,5 метра. Даниил Гранин расположен в кресле, в его руках книга. Участок около памятника в настоящее время благоустраивают. Там появятся скамейки, дорожки и урны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о памятнике, который установят в Павловске. Соответствующее поручение дал губернатор Северной столицы Александр Беглов.