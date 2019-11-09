Пожарные тушили катера «Рапсодия» и «Жемчужина» в Лисьем Носу

В Приморском районе Северной столицы горели два катера. Они были пришвартованы у причальной стенки в Лисьем носу.
Информация о пожаре поступила в Главное управлении МЧС по городу сегодня, 9 ноября. На участке горели катера «Рапсодия» и «Жемчужина». На первом горели верхняя и средняя палубы. У второго полыхала только верхняя.
Прибывшие к месту происшествия пожарные присвоили происходящему ранг №1 БИС. Потушить огонь удалось к 12:59.
Сведения о пострадавших и причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей крыше частного дома. Потушить постройку удалось за полчаса. Все случилось в Светогорске.