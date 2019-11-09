Пожарные полчаса тушили горевшую крышу дома в Светогорске

Сведения о возможных пострадавших в результате пожара не приводятся. Фото: pixabay

Сведения о возможных пострадавших в результате пожара не приводятся. Фото: pixabay

Пожарные тушили полыхающую крышу частного дома в Выборгском районе Ленобласти. ЧП произошло сегодня утром, 9 ноября, в городе Светогорске.

Соответствующий сигнал поступил дежурным в 10:28. К месту происшествия на улице Льва Толстого были незамедлительно направлены восемь огнеборцев на двух спецмашинах. Возгорание распространилось на площади 30 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по области, полностью ликвидировать огонь удалось к 11:03.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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