К ДТП на набережной реки Пряжки и Декабристов приехали медики и спасатели

К ДТП на набережной реки Пряжки и Декабристов приехали медики и спасатели
Прибывшие сотрудники выясняют обстоятельства ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении набережной реки Пряжки и Декабристов в Петербурге произошло ДТП с участием легковых автомобилей. На месте машина скорой помощи и пожарные.

Авария случилась сегодня днем, 9 ноября. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у одной из машин разбита передняя часть, вторая уткнулась багажником в ограждение.

Согласно данным «Яндекс.Карты», скорость движения на участке не более 10 километров в час.

На месте работают сотрудники ДПС. Другие подробности и сведения о пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на двух катерах в Петербурге. Прибывшие спасатели смогли оперативно локализовать возгорание.

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