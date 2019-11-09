К ДТП на набережной реки Пряжки и Декабристов приехали медики и спасатели

На пересечении набережной реки Пряжки и Декабристов в Петербурге произошло ДТП с участием легковых автомобилей. На месте машина скорой помощи и пожарные.

Авария случилась сегодня днем, 9 ноября. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у одной из машин разбита передняя часть, вторая уткнулась багажником в ограждение.

Согласно данным «Яндекс.Карты», скорость движения на участке не более 10 километров в час.

На месте работают сотрудники ДПС. Другие подробности и сведения о пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на двух катерах в Петербурге. Прибывшие спасатели смогли оперативно локализовать возгорание.