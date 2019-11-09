Отца нарушительницы ПДД Мары Багдасарян лишили гражданства

Отца нарушительницы ПДД Мары Багдасарян лишили гражданства
Фото: https://www.instagram.com/049mara/

Девушка, комментируя инцидент, пожаловалась на беззаконие и беспорядок.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте. Стритрейсерша Мара Багдасарян, которая не раз нарушала правила дорожного движения и ездила без прав, возмущена тем, что ее отца лишили гражданства России. При этом адвокат отметил, что оно было получено в неустановленном порядке. Мара Багдасарян пишет, что им предложили оформить вид на жительство, чтобы ее родственник мог оставаться в стране, но она считает, что это займет слишком много времени.

Стритрейсерша также возмутилась, что управление по вопросам миграции столичного главка МВД по соответствующим вопросам работает лишь раз в неделю на протяжении трех часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подполковника МВД в Петербурге уволили из-за двойного гражданства. Георгий Коносов был назначен на пост лишь три месяца назад.

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Отца нарушительницы ПДД Мары Багдасарян лишили гражданства