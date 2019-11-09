36 сотрудников «Ленты» до сих пор находятся в больнице

Почти у каждого из них диагностировали разные виды кишечных инфекций.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем сообщили в Роспотребнадзоре. Сразу 155 человек, работающих в офисе на улице Савушкина, обратились за помощью к медикам. Врачи нашли у них кишечные инфекции, некоторых сотрудников «Ленты» пришлось госпитализировать в Клиническую инфекционную больницу. На данный момент большинство выздоровели, но 36 человек находятся в медицинском учреждении.

«У 32 отравившихся – разные виды кишечных инфекций, у 14 — дизентерия Зонне, у 13 — дизентерия нетипированная, у 5 — острая кишечная инфекция неустановленной этиологии»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура проверяет массовое отравление сотрудников «Ленты». Торговая сеть выдвигала теорию о том, что причиной отравления могла стать курица. Однако проверка не подтвердила эту версию.