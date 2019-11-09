В СПбГУ прокомментировали убийство студентки

Представители вуза заверили, что новость стала для них неожиданностью.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Большинство преподавателей были шокированы, когда узнали о поступке коллеги, говорится в сообщении пресс-службы СПбГУ. Также университет выразил соболезнования родным и близким погибшей.

К слову, один из сотрудников вуза, Абдулла Даудов, отметил, что не может поверить в случившееся – он всегда считал Соколова хорошим человеком и профессионалом своего дела. Историк Понасенков, напротив, совсем не удивился – мужчина напомнил, что одна из девушек жаловалась на физическое насилие со стороны Соколова.

Напоминаем, что СК уже задержал подозреваемого в убийстве 24-летней студентки, Соколов признался в содеянном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что студенты СПбГУ рассказали, о чем шептались за спинами Соколова и убитой девушки. Студенты историка рассказали, что часто видели доцента с убитой петербурженкой. Молодые люди отметили, что не были с ней знакомы лично, однако слухи ходили «разные».