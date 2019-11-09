Беглов пообещал, что все котельные перейдут на газ к 2026 году

Губернатор отметил, что более 70 котельных работают неэффективно.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В сообщении сказано, что большинство котельных готовы к предстоящей зиме. В скором времени специальные паспорта получат остальные. Глава города подчеркнул, что на данный момент 71 котельная работают неэффективно и с этим нужно что-то делать – всего их около 1,1 тысячи. Беглов заверил, что к 2026 году они все перейдут на газ.

Недавно губернатора Северной столицы ездил в котельную, обеспечивающую теплом Петродворец и Ломоносов. Недавно ее реконструировали и сейчас она работает намного лучше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что две компании с котельными не заплатили за испорченный воздух. Прокуратура Выборгского района проверила “Профпринт” и “Энергопромсервис”.