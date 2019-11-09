В Ленобласти во время застолья женщина зарезала мужа

В Ленобласти во время застолья женщина зарезала мужа
Нож. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Конфликт произошел на почве алкогольного опьянения.

Об этом стало известно 9 ноября. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Убийство произошло еще в пятницу утром в Коммунарах. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и обнаружили бездыханное тело 45-летнего мужчины. В его убийстве обвиняется супруга, которая распивала вместе с ним алкоголь. По непонятной причине между ними вспыхнул конфликт – вместо того, чтобы обсудить все, женщина схватила нож и нанесла им несколько ранений. Потерпевший получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода. Полиция уже возбудила уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленсовета произошел дорожный конфликт со стрельбой. В ходе проведённого осмотра места происшествия установлено, что на лобовом стекле потерпевшего имеется вмятина. Кроме того, обнаружен сердечник сферической формы предположительно от патрона травматического пистолета.

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