Историк Соколов пройдет психиатрическую экспертизу

Историк Соколов пройдет психиатрическую экспертизу
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Адвокат предполагаемого убийцы считает, что его клиент находился в состоянии аффекта.

Об этом стало известно 9 ноября. Обо всем сообщает «ФедералПресс», ссылаясь на собственные источники. Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова заявил, что будет настаивать на психиатрическую экспертизу. Дело в том, что его подзащитный мог находится в состоянии аффекта во время совершения преступления. Также защитник думает, что на преподавателя могло повлиять патологическое опьянение.

Напоминаем, что Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки, которая также была его любовницей. Между возлюбленными могла произойти ссора, которая и стала якобы причиной для вспышки агрессии и убийства. Мужчину поймали, когда он пытался утопить расчлененное тело в Мойке. Сейчас подозреваемый находится в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Невзоров назвал Соколова «шизанутым чудовищем».

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