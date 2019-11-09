Стало известно о смерти Паши Фейсконтроля

Известный клубный промоутер погиб из-за остановки сердца.

Об этом стало известно 9 ноября. Обо всем сообщает Telegram-канал Mash. Павел Пичугин, который более известен как Паша Фейсконтроль, почувствовал себя плохо рано утром. Он успел вызвать карету скорой помощи – когда врачи прибыли на место, мужчина был уже при смерти. К несчастью, специалистам не удалось привести в чувства Павла – он перестал дышать в 11 утра. Причиной смерти 38-летнего клубного промоутера называют остановку сердца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса». Певица не смогла сдержаться, когда на сцену вышел отец погибшего актера из «Физрука». Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.