Специалист Минздрава озвучил причины убыли населения

Главный репродуктолог Минздрава затронул тему убыли населения.
По словам специалиста в приоритете для людей оказывается карьерный рост и деньги.
«Чтобы у нас росла численность населения, приоритеты должны быть связаны с семьей, с тем, чтобы человек хотел бы иметь детей, хотел бы создавать для себя определенный соцуим. А в обществе потребления, которое мы сейчас с вами хотим или не хотим, но строим, наоборот», — отметил репродуктолог в эфире радио «Говорит Москва».
Также им было отмечена необходимость поддержки семей, которые еще только задумываются о создании семьи.
Специалист считает, что в данный период времени популярность многодетной семьи упала, стало важно подталкивать людей к решению о созданию семьи. Представитель Минздрава уверен, что для изменения ситуации приоритеты людей должны связаться с семьей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, Счетная палата предупредила о сокращении населения.