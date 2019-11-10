Специалист Минздрава озвучил причины убыли населения

Создание семьи не в приоритете у современной молодежи. Фото:pixabay.com

Создание семьи не в приоритете у современной молодежи. Фото:pixabay.com

Главный репродуктолог Минздрава затронул тему убыли населения.

По словам специалиста в приоритете для людей оказывается карьерный рост и деньги.

«Чтобы у нас росла численность населения, приоритеты должны быть связаны с семьей, с тем, чтобы человек хотел бы иметь детей, хотел бы создавать для себя определенный соцуим. А в обществе потребления, которое мы сейчас с вами хотим или не хотим, но строим, наоборот», — отметил репродуктолог в эфире радио «Говорит Москва».

Также им было отмечена необходимость поддержки семей, которые еще только задумываются о создании семьи.

Специалист считает, что в данный период времени популярность многодетной семьи упала, стало важно подталкивать людей к решению о созданию семьи. Представитель Минздрава уверен, что для изменения ситуации приоритеты людей должны связаться с семьей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, Счетная палата предупредила о сокращении населения.