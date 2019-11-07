Счетная палата предупредила о сокращении населения

С января по август в стране родились 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Фото: Pixabay

С января по август в стране родились 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Фото: Pixabay

Счетная палата предупредила о рисках для устойчивого роста населения России.

Естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд.

На 1 сентября численность населения в России составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. меньше, чем в начале года, говорится в докладе Счетной палаты.

Миграционный прирост населения компенсировал естественную убыль лишь на 76%.

С января по август в стране родились 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерли при этом 1,213 млн человек (на 33,7 тыс. меньше показателей 2018-го).

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019–2024 годы, ставит целью повысить коэффициент рождаемости до 1,7 на женщину и снизить смертность граждан старше трудоспособного возраста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что численность населения Земли к 2050 году может достичь 9,7 млрд человек, при этом Индия станет лидером среди самых многонаселенных стран планеты. Об этом говорится в докладе ООН.