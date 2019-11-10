Chevrolet Aveo влетел в дерево под Приозерском. Пассажир погиб на месте

В ночь на 10 ноября под Приозерском произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в поселке Петровское возле дома № 40 на улице Шоссейная. Мужчина 1987 года рождения, находившийся за рулем Chevrolet Aveo, не справился с управлением на скользкой дороге, съехал на обочину и врезался на высокой скорости в дерево. В результате ДТП водитель получил травмы средней степени тяжести, а пассажир скончался на месте.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария. По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.