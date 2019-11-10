Адвокат историка Соколова прокомментировал его задержание

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев прокомментировал задержание своего подзащитного.

«Олег Валерьевич уважаемый человек, известный историк. Он многое сделал для науки и общества. Если и имело место такое страшное преступление, в котором признался мой подзащитный, то оно несомненно было совершено под влиянием сильных факторов, возможно, состояние патологического опьянения или аффекта. Но приговор пока не вынесен, и до этого момента считать какого-либо человека виновным в чем-либо запрещено Конституцией РФ и Статьей 14 Уголовно-процессуального Кодекса РФ. Следствие разберётся в данном происшествии, а защита постарается обеспечить соблюдение законных прав подозреваемого, пусть и в столь громком преступлении», — сказал адвокат историка.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. По версии следствия, его задержали на набережной реки Мойки при попытке утопить женские руки.

По версии следствия, он не мог держаться на ногах из-за выпитого алкоголя и упал в воду. Это помогло его задержать. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Убитой оказалась бывшая 24-летняя аспирантка СПбГУ, с которой мужчина, по слухам, состоял в отношениях. Напоминаем, что СК уже задержал подозреваемого в убийстве 24-летней студентки, Соколов признался в содеянном. Как сообщает Lenta, на допросе он сказал, что убил девушку из-за ревности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.