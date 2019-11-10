Женщина чуть не зарезала своего сожителя в Петербурге

Полиция выясняет обстоятельства конфликта, в результате которого житель Петербурга оказался в больнице с ножевым ранением.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратился 34-летний мужчина и рассказал о том, что его ранили ножом на 12 этаже дома № 38/1 по проспекту Ударников. Сотрудники полиции задержали 34-летнюю сожительницу потерпевшего, которая изобличена в том, что во время возникшей ссоры после совместного распития спиртных напитков, ударила ножом заявителя. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии и впоследствии самовольно ушел из больницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что безработного жителя Петроградки ударила ножом юная сожительница.