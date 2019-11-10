На Васильевском острове Volvo влетел в стену жилого дома

Утром 10 ноября на Васильевском острове произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, на пересечении Среднего Проспекта В.О. и 14/15 линии столкнулись две иномарки и одна из них влетела в стену дома.

В результате ДТП никто не пострадал.

«На пересечении Среднего Проспекта В.О. и 14/15 линии В.О. Вольво выходил из поворота 14/15 линии и в него врезалась белая машина, Вольво врезался в дом, отскочил и вылетел на дорогу. Без жертв и ранений (не считая машин)», — сообщили свидетели произошедшего в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

ДТП остановило движение трамваев по Среднему проспекту В.О.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария. По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.