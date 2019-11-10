Коллега историка Соколова о жестоком убийстве аспирантки: «Его подставили»

Коллега историка Соколова о жестоком убийстве аспирантки: «Его подставили»
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Коллега подозреваемого в убийстве студентки доцента СПбГУ Олега Соколова, историк Константин Ерунов не верит, что профессор мог убить студентку.

Он отметил, что знает его уже около 30 лет и в течение долгого времени они дружили семьями. Он считает, что доцента «грамотно подставили», потому что, по его словам, историк Соколов не способен на такое жестокое убийство, пишет 78.ru.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. По версии следствия, его задержали на набережной реки Мойки при попытке утопить женские руки.

По версии следствия, он не мог держаться на ногах из-за выпитого алкоголя и упал в воду. Это помогло его задержать. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Убитой оказалась бывшая 24-летняя аспирантка СПбГУ, с которой мужчина, по слухам, состоял в отношениях. Напоминаем, что СК уже задержал подозреваемого в убийстве 24-летней студентки, Соколов признался в содеянном. Как сообщает Lenta, на допросе он сказал, что убил девушку из-за ревности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.

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