Возле Покровской больницы в Петербурге забил трехэтажный фонтан

Трубу с горячей водой прорвало дома №27 на 27-й линии Васильевского острова рядом с Покровской больницей.

Вечером в субботу ремонтные работы были завершены, сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Сейчас тепло подаётся в штатном режиме.

По словам очевидцев, фонтан достигал третьего этажа. Из-за ЧП пострадало несколько припаркованных автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга прорвало трубу. Газон под окнами жилого дома моментально превратился в пруд. Коммунальная авария произошла днем 7 августа возле дома 44 корп. 4 по Новоизмайловскому проспекту. На место прибыли сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербург» и обеспечили безопасность жителей.