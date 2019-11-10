Легковушка столкнулась с грузовиком на перекрестке Космонавтов и Бассейной улицы

Легковушка столкнулась с грузовиком на перекрестке Космонавтов и Бассейной улицы
В результате ДТП пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении проспекта Космонавтов и Бассейной улицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Как сообщили очевидцы, около 11:30 10 ноября на перекрестке столкнулись легковушка и малотоннажного грузовика «Соболь». По предварительной информации, один из участников хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.

В результате ДТП пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария. По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.

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