На въезде в Гатчину произошло массовое ДТП с автобусом

Днем 10 ноября на Киевской улице в Гатчине произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей.
В результате ДТП образовалась многокилометровая пробка. ДТП произошло примерно в 12:20. По словам свидетелей произошедшего, автобус собрал пару машин.
Массовое ДТП перекрыло въезд в Гатчину, сообщили очевидцы в соцсетях.
О пострадавших информации не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария. По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.