На въезде в Гатчину произошло массовое ДТП с автобусом

На въезде в Гатчину произошло массовое ДТП с автобусом
О пострадавших информации не поступало. Фото: vk.com/gtnstory

Днем 10 ноября на Киевской улице в Гатчине произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей.

В результате ДТП образовалась многокилометровая пробка. ДТП произошло примерно в 12:20. По словам свидетелей произошедшего, автобус собрал пару машин.

Массовое ДТП перекрыло въезд в Гатчину, сообщили очевидцы в соцсетях.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария. По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На въезде в Гатчину произошло массовое ДТП с автобусом
В понедельник суд решит вопрос об аресте историка Соколова
на КАД легковушка улетела в кювет
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Арсеналом». Дзюба и Азмун ...
Легковушка столкнулась с грузовиком на перекрестке Космонавтов и Бассейной улицы
В Невском районе сгорела коммуналка
Зенит» определился с цветом формы на матч c тульским «Арсеналом»
Две иномарки «встретились» на перекрестке Народного Ополчения