На Малой Охте злоумышленники, угрожая ножом, угнали автомобиль

На Малой Охте злоумышленники, угрожая ножом, угнали автомобиль
Возбуждено уголовное дело.Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в нападении на жителя Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 27-летний молодой человек и рассказал о том, что на Малоохтинском проспекте у дома №16 ему угрожали ножом двое неизвестных. Угрожая ножом, злоумышленники угнали у потерпевшего автомобиль KIA Sportage.

В тот же день по подозрению в совершении преступления задержали двух мужчин 31 и 33 лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе для проверки документов на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Тельмана сотрудники ГИБДД остановили Hyundai Solaris под управлением 36-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств.

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На Малой Охте злоумышленники, угрожая ножом, угнали автомобиль
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