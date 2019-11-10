В Ленинградской области восстановили подачу электроэнергии

В Ленинградской области восстановили подачу электроэнергии
Подача электроэнергии восстановлена. Фото:baltphoto.ru

8 ноября из-за коммунальной аварии жители деревни Пикколово в Ломоносовском районе остались без электроэнергии и отопления.

Трансформатор смогли заменить только 9 ноября. После окончания ремонтных работ в деревне Пикколово была восстановлена нормальная схема подачи электричества.

Представители коммунальных служб сообщают, что жалобы из данного населенного пункта после устранения аварии не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге горожан будут предупреждать об отключении отопления и авариях на сетях ТЭК по смс.

коммунальная авария ленинградская область спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» — «Арсенал»: первый тайм закончился вничью 0:0
В Ленинградской области восстановили подачу электроэнергии
После убийства аспирантки появилась петиция против руководства СПбГУ
За первые двое суток на поезда в Крым и обратно продано более 10 тыс. билетов
Книгу с автографом преподавателя СПбГУ, подозреваемого в убийстве ...
На Малой Охте злоумышленники, угрожая ножом, угнали автомобиль
На въезде в Гатчину произошло массовое ДТП с автобусом
В понедельник суд решит вопрос об аресте историка Соколова