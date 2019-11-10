Книгу с автографом преподавателя СПбГУ, подозреваемого в убийстве аспирантки, продали за 20 тыс. рублей

Книгу с автографом историка и доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, продали за 19 тыс. 950 рублей.

Такой лот выставил на продажу известный журналист Александр Невзоров через свой интернет-магазин. Книгу о Наполеоне Соколов подарил Невзорову в 2002 году. Спустя два часа книгу купили.

Александр Невзоров назвал подозреваемого в убийстве доцента «шизанутым чудовищем». Он отметил, что был с ним знаком и рассказал, что мужчина мнил себя Наполеоном, носил мундиры и требовал обращаться к нему не иначе, как Сир.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова подозревают в убийстве бывшей студентки. По версии следствия, его задержали на набережной реки Мойки, когда он пытался утопить женские руки, которые лежали в рюкзаке. По версии следствия, он не мог держаться на ногах из-за выпитого алкоголя и упал в воду. Это помогло его задержать. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Как пишут СМИ, на допросе он сказал, что убил девушку из-за ревности. Сейчас он находится в больнице в переохлаждением. В понедельник суд должен решить вопрос об аресте доцента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.