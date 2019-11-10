Водолазы продолжают искать в Мойке останки убитой аспирантки СПбГУ

Водолазы возобновили поиски частей тела убитой аспирантки Анастасии Ещенко.

Поисковая операция возобновилась утром 10 ноября, сообщает «Фонтанка». Ее начали у дома №82 по набережной реки Мойки, где жил подозреваемый в убийстве —историк и доцент СПбГУ Олег Соколов.

Отметим, что во время поисковой операции водолазы нашли неизвестный череп, внешне напоминающий человеческий. Его отправили на экспертизу, чтобы понять, чей он.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова подозревают в убийстве бывшей студентки. По версии следствия, его задержали на набережной реки Мойки, когда он пытался утопить женские руки, которые лежали в рюкзаке. По версии следствия, он не мог держаться на ногах из-за выпитого алкоголя и упал в воду. Это помогло его задержать. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Как пишут СМИ, на допросе он сказал, что убил девушку из-за ревности. Сейчас он находится в больнице в переохлаждением. В понедельник суд должен решить вопрос об аресте доцента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель СПбГУ принимал в своей квартире гостей, когда в ней присутствовала убитая студентка. На следующий день он принял решение избавиться от тела, распилив его новой пилой.