Hyundai подбил Volkswagen на Петергофском шоссе

О пострадавших не сообщается. Фото:vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото:vk.com/spb_today

Днем 10 ноября в Красносельском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло около торгового центра «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, 51.

Как сообщили свидетели произошедшего, Hyundai Solaris при выезде с улицы Адмирала Трибуца на главную дорогу не пропустил Volkswagen.

«Солярис при выезде с ТК Жемчужная плаза на Трибуца, не пропустил Фольксваген», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария. По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.