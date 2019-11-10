Hyundai подбил Volkswagen на Петергофском шоссе

Днем 10 ноября в Красносельском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.
По словам очевидцев, ДТП произошло около торгового центра «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, 51.
Как сообщили свидетели произошедшего, Hyundai Solaris при выезде с улицы Адмирала Трибуца на главную дорогу не пропустил Volkswagen.
«Солярис при выезде с ТК Жемчужная плаза на Трибуца, не пропустил Фольксваген», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
О пострадавших не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария. По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.