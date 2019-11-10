Hyundai подбил Volkswagen на Петергофском шоссе

Hyundai подбил Volkswagen на Петергофском шоссе
О пострадавших не сообщается. Фото:vk.com/spb_today

Днем 10 ноября в Красносельском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло около торгового центра «Жемчужная плаза» на Петергофском шоссе, 51.

Как сообщили свидетели произошедшего, Hyundai Solaris при выезде с улицы Адмирала Трибуца на главную дорогу не пропустил Volkswagen.

«Солярис при выезде с ТК Жемчужная плаза на Трибуца, не пропустил Фольксваген», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью 10 ноября в районе 3 часов на улице Кантемировской, 37 произошла авария. По сообщениям очевидцев, в Mercedes врезались два автомобиля такси. На фотографиях с места происшествия из социальных сетей заметны повреждения корпуса Mercedes.

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