В Мурино мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку

Мужчина зашел вместе с ребенком в лифт и совершил насильственные действия.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в субботу примерно в два часа дня. Приезжий мужчина подкараулил 11-летнюю девочку у дома на улице Шоссе в Мурино. Он зашел вместе с ребенком в лифт, где и совершил мерзкое преступление – надругался над ребенком. Школьница рассказала о случившемся матери, которая тут же вызвала полицейских. Пока что им не удалось отыскать педофила, но уже составлен фоторобот подозреваемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что педофил из Киришей шантажировал 11-летнюю девочку. 32-летний отец пострадавшего ребенка рассказал, что злодей писал девочке в социальной сети. Он уговаривал жертву прислать свои фото без одежды, а на отказы девочки угрожал расправиться с близкими.