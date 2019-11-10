В Мурино мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку

В Мурино мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку
Педофил напал на ребенка в лифте. Фото: Pixabay

Мужчина зашел вместе с ребенком в лифт и совершил насильственные действия.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в субботу примерно в два часа дня. Приезжий мужчина подкараулил 11-летнюю девочку у дома на улице Шоссе в Мурино. Он зашел вместе с ребенком в лифт, где и совершил мерзкое преступление – надругался над ребенком. Школьница рассказала о случившемся матери, которая тут же вызвала полицейских. Пока что им не удалось отыскать педофила, но уже составлен фоторобот подозреваемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что педофил из Киришей шантажировал 11-летнюю девочку. 32-летний отец пострадавшего ребенка рассказал, что злодей писал девочке в социальной сети. Он уговаривал жертву прислать свои фото без одежды, а на отказы девочки угрожал расправиться с близкими.

мурино педофил
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Раскритикованный Котюков ответил Путину на вопрос о бюджетных местах
В Мурино мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку
Брат убитой студентки СПбГУ просил ее уйти от Соколова
Познер поддержал Галкина в высказывании о цензуре на ТВ
Hyundai подбил Volkswagen на Петергофском шоссе
МИД Турции раскритиковал США за заявления о доходах от сирийской нефти
Семак: «Было тяжело, особенно в первом тайме. Порывистый ветер накладывал ...
Максим Орешкин признал высокий уровень неравенства в России