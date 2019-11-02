Педофил из Киришей шантажировал 11-летнюю девочку

В правоохранительные органы обратился отец девочки с просьбой отыскать преступника, который просил 11-летнюю девочку прислать ему обнаженные фотографии, угрожая расправой над родителями.

Полиция Киришского района получила информацию об интернет-педофиле вечером пятницы, 1 ноября. 32-летний отец пострадавшего ребенка рассказал, что злодей писал девочке в социальной сети. Он уговаривал жертву прислать свои фото без одежды, а на отказы девочки угрожал расправиться с близкими.

На данный момент областной Следственный комитет, а также сотрудники полиции разыскивают педофила не только в онлайне, но и реальной жизни.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Петербурге владелец желтого «Хаммера» Игорь Смирнов, не раз замеченный в скандальных происшествиях, был осужден на 17 лет колонии за педофилию и изготовление детской порнографии.