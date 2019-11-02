Педофил из Киришей шантажировал 11-летнюю девочку

Педофил из Киришей шантажировал 11-летнюю девочку
Злоумышленник писал девочке "Вконтакте". Фото: pixabay.com

В правоохранительные органы обратился отец девочки с просьбой отыскать преступника, который просил 11-летнюю девочку прислать ему обнаженные фотографии, угрожая расправой над родителями.

Полиция Киришского района получила информацию об интернет-педофиле вечером пятницы, 1 ноября. 32-летний отец пострадавшего ребенка рассказал, что злодей писал девочке в социальной сети. Он уговаривал жертву прислать свои фото без одежды, а на отказы девочки угрожал расправиться с близкими.

На данный момент областной Следственный комитет, а также сотрудники полиции разыскивают педофила не только в онлайне, но и реальной жизни.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Петербурге владелец желтого «Хаммера» Игорь Смирнов, не раз замеченный в скандальных происшествиях, был осужден на 17 лет колонии за педофилию и изготовление детской порнографии.

кириши ленобласть новости педофил социальные сети
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чиновники Ленобласти будут оплачивать потери бюджета из своего кармана
Педофил из Киришей шантажировал 11-летнюю девочку
В Выборге объявили конкурс на создание проекта новой музыкальной школы
На Большеохтинском мосту образовался «паровозик» из пяти машин
На трассе в Ленобласти «Тойота» «встретилась» с деревом
На Большевиков иномарка протаранила маршрутку, на месте «скорая» ...
В Петербурге частные УК присоединят к программе «холодный чердак»
Пьяный пассажир устроил драку на борту рейса Петербург — Москва