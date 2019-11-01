Педофил на желтом «Хаммере» получил 17 лет колонии

Скандально известный владелец желтого Hummer петербуржец Игорь Смирнов осуждён на 17 лет в колонии строгого режима за педофилию и изготовление детской порнографии.

Об этом стало известно в пятницу, 1 ноября, по информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Мужчина обвиняется в девяти эпизодах насилия над ребенком младше 14 лет, а также в девяти эпизодах использования несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов.

Кроме того, Игорю Смирнову вменяют вину по ч. 2 ст. 167 УК РФ, включающей в себя умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.