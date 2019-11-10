В Петербурге новые станции метро дали течь

Горожане заметили протечки на «Проспекте Славы» и «Дунайской».

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Новости Купчино». Люди пишут, что вслед за «Дунайской» протечки увидели на «Проспекте Славы». Петербуржцы обеспокоены происходящем и боятся, что нахождении на новых станциях метро небезопасно.

Также некоторые горожане отметили, что «Дунайская» подтекает уже как минимум третий раз. А ведь ее, как и «Проспект Славы», открыли только в начале октября текущего года.

«Страшно подумать, что будет весной, если зима выдастся снежной», — пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метрополитене рассказали, какие вещи петербуржцы забывают чаще всего. За десять месяцев 2019 года сотрудники петербургской подземки обнаружили почти две тысячи забытых пассажирами вещей, среди которых встречаются крайне необычные предметы.