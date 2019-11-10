В Петербурге новые станции метро дали течь

В Петербурге новые станции метро дали течь
Фото: https://vk.com/kupchinonews

Горожане заметили протечки на «Проспекте Славы» и «Дунайской».

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Новости Купчино». Люди пишут, что вслед за «Дунайской» протечки увидели на «Проспекте Славы». Петербуржцы обеспокоены происходящем и боятся, что нахождении на новых станциях метро небезопасно.

Также некоторые горожане отметили, что «Дунайская» подтекает уже как минимум третий раз. А ведь ее, как и «Проспект Славы», открыли только в начале октября текущего года.

«Страшно подумать, что будет весной, если зима выдастся снежной», — пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метрополитене рассказали, какие вещи петербуржцы забывают чаще всего. За десять месяцев 2019 года сотрудники петербургской подземки обнаружили почти две тысячи забытых пассажирами вещей, среди которых встречаются крайне необычные предметы.

дунайская проспект Славы
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