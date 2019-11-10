Самолет экстренно приземлился из-за заядлой курильщицы

Самолет экстренно приземлился из-за заядлой курильщицы
Женщину попросили покинуть самолет. Фото: Pixabay

Россиянка не могла дождаться прибытия в Сочи и закурила на борту, что делать категорически запрещено.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает «Интерфакс». Девушка летела из Челябинска в Сочи, когда ей приспичило покурить. Она, несмотря на запрет бортпроводников, отправилось в туалет с электронной сигаретой. Нарушение не осталось незамеченным, так как сработали датчики. Рейс решили посадить в Самаре, чтобы снять с борта пассажирку-хулиганку. Затем самолет отправился в Сочи, а с россиянкой разбирались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в самолете украинец устроил конфликт из-за Крыма. Журналист приставал к россиянам с вопросами о принадлежности полуострова. Он написал, что встретил на борту самолета пассажиров из России, которые просили его поменяться местами.

самолет хулиган
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