В самолете украинец устроил конфликт из-за Крыма

Журналист приставал к россиянам с вопросами о принадлежности полуострова.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем рассказал украинский журналист Руслан Горовой на странице в Facebook. Он написал, что встретил на борту самолета пассажиров из России, которые просили его поменяться местами. Горовой же решил задать им встречный вопрос: кому принадлежит Крым? Мужчины признались, что не разбираются в политике, поэтому не знают, что сказать. Уклончивый ответ не устроил журналиста, и он спросил еще раз. Не получив внятного разъяснения, Горовой отказался уступать место.

«Ну тогда летите с вашими девушками отдельно»,

—заявил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажиры раскупили более 5000 билетов на поезда в Крым. Первая «Таврия» из Петербурга отправится в Севастополь 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала, а с Казанского вокзала Москвы — 24 декабря в 23:45.