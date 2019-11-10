Неизвестные хотели взорвать «Галерею» и «Жемчужную Плазу»

Свои угрозы минеры донесли по электронной почте. Сейчас их разыскивают, чтобы наказать.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда в Петербурге». Письма пришли на электронный адрес торгового центра «Галерея» в субботу вечером. Неизвестные писали, что готовят «возмездие за Сирию» и уже подготовили 15 взрывных устройств. Также авторы анонимки заверили, что для ускорения процесса уничтожения торговых центров они запаслись семью баллонами с эфиром. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на угрозы и проверили здание, не обнаружив ни одного подозрительного предмета. Сейчас они разыскивают хулиганов и готовятся возбуждать уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы пригрозили взорвать вокзалы Петербурга с помощью квадрокоптеров. Службы безопасности выяснили, что на этот раз террористы использовали реальный IP-адрес, принадлежащий провайдеру из Ростова-на-Дону.