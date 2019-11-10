Сын Валерии: «Шульгин – изверг и тиран»

Наследник певицы отметил, что Михальчик не успела в полной мере понять, что за человек продюсер Шульгин.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает «СтарХит», цитируя слова Артемия, сына Валерии. Молодого человека возмутило, что певица Юлия Михальчик говорит об Александре Шульгине исключительно в положительном ключе. Артистка также не раз заявляла, якобы Валерия, жаловавшаяся на скверный характер экс-супруга, преувеличивает. Михальчук считает, что невозможно рожать от человека, который ведет себя агрессивно.

Артемий, комментируя слова певицы, заверил, что его отец настоящий изверг и тиран. Парень подчеркнул, что ему все равно на продюсера.

«Поражает Юлия, которая выгораживает его, тем самым намекая, что Валерия и наша семья раздула всю эту историю»,

— поделился Артемий со «СтарХитом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Михальчик заявила о грубости Шульгина.